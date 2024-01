Claudio Baglioni dice basta: “Mille giorni di voi e di me, smetto nel 2026”

“Chiamo il mio giro d’onore, canto per altri 1000 giorni” poi basta. Ma assicura i fan: “ho scritto 350 canzoni inedite, non escludo un disco nuovo”

Claudio Baglioni, giunto a 60 anni di carriera, in conferenza stampa annuncia il suo addio al palco. “Ricordo ciò che diceva mio padre: dal ring si scende quando si è vincenti. Chiamo il mio giro d’onore, vorrei cantare e suonare per 1000 giorni ancora” e poi basta. Claudio Baglioni sceglie uno dei suoi più celebri cavalli di battaglia Mille giorni di te e di me (1990) per annunciare il suo ritiro dalle scene.

“Mi concederò quello che fanno gli sportivi”, “Terminerò la mia attività entro il 2026, facendo una serie di progetti e mettendoli in atto, ma saranno tutti ultimi giri”, ha detto il popolare cantante nato a Roma 72 anni fa, dopo aver raggiunto un obiettivo importante: “Mi sento di aver tagliato il traguardo di 60 anni e ho deciso di concedermi il giro d’onore e chiudere questa bellissima storia anche umana con tutte le curve in alto e in basso che mi ha concesso”, ha detto ai giornalisti al Forum di Assago, a Milano, dove è in tour con “a tutto Cuore”.

“Rallenti un po’ e finalmente passi tra le persone”, ha detto il musicista pop abile narratore di Questo piccolo grande amore (1972). Gli anglosassoni “lo chiamano anche giro della vittoria” dice, “e io sento di dovere tanto alle persone che mi hanno accompagnato e mi piacerebbe godermi questo giro”.

Ma prima di chiudere con le scene assicura i suoi fan: “ho tantissimi appunti che non ho nemmeno il coraggio di andare ad ascoltare, tanti brani incompiuti. Ho scritto 350 canzoni circa inedite. Non credo scriverò più canzoni magari scriverò qualcos’altro. Un disco in questi 1000 giorni? Sì sicuramente si”.