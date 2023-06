Cnn: “La controffensiva ucraina non soddisfa le aspettative su nessun fronte, difese russe insuperabili”

La prima fase della controffensiva dell’Ucraina non sta avendo successo e le forze russe mostrano più competenza di quanto previsto dalle valutazioni occidentali

Lo riporta la Cnn che cita due funzionari occidentali e un alto funzionario militare statunitense. Secondo uno di loro, la controffensiva “non soddisfa le aspettative su nessun fronte”. Per i funzionari occidentali, le linee di difesa russe si sono dimostrate ben fortificate, rendendo difficile per le forze ucraine superarle. Diversi funzionari hanno anche detto alla Cnn che il maltempo si sta rivelando un problema per le forze ucraine.