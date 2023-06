Mes, approvato in commissione da Pd, Iv-Azione e Avs: dalla maggioranza fino al M5S e ai verdi sinistra non lo vogliono

La maggioranza non si presenta in commissione Esteri della Camera e il testo base del disegno di legge di ratifica del Mes, viene approvato con il solo voto favorevole di Pd, Italia viva/Azione e +Europa, perché il Movimento 5 stelle e Verdi-Sinistra italiana, da sempre contrari si astengono

Il Pd attacca: “Maggioranza oltre ogni decenza”, ma forse chi non ha decenza sono proprio i Dem che pretendono, che una legge a che di fatto tre quarti di parlamento non vuole, deve essere per forza approvata.

Il testo comunque adesso andrà all’esame della commissione Bilancio per il parere per poi tornare nei prossimi giorni all’esame della commissione Esteri dove sarà votato il mandato al relatore. Successivamente il disegno di legge approderà in Aula alla Camera: la data fissata è quella del 30 giugno. L’iter del provvedimento grazie ai voti in un pezzo dell’opposizione prosegue il suo cammino, ma è assai probabile che la maggioranza chieda il rinvio in Conferenza dei capigruppo.

La linea della Lega sul Mes resta la stessa ed è un secco No. Giorgia Meloni a meno di perdere la faccia è sulle stesse identiche posizioni da sempre. Più morbida la linea di Forza Italia “Noi abbiamo delle riserve non sul Mes in quanto tale, ma sul regolamento del Mes, che è un regolamento che non pone alcun controllo al fondo”, dice Antonio Tajani, coordinatore di FI, al termine dell’assemblea dei gruppi azzurri alla Camera. Totalmente contrari il M5S e Verdi Sinistra, che un po come gli altri temono che con l’approvazione del Mes l’Italia possa fare la fine della Grecia.