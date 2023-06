Betoniera travolge donna di 60 anni in bici: muore poco dopo l’arrivo in ospedale

Una donna di 60 anni in bici è stata travolta ed uccisa da una betoniera che pare non l’abbia vista: inutile la corsa in ospedale



L’incidente è avvenuto questa mattina attorno alle 9.30 in piazza Durante, poco distante da piazzale Loreto a Milano. La vittima è un donna di 60 anni che era in sella alla sua bicicletta, quando, per cause in corso di accertamento è stata travolta da una betoniera che circolava in centro città. Dai primi rilievi la donna e il mezzo pesante procedevano nella stessa direzione quando la betoniera ha svoltato in piazza Durante senza accertarsi della presenza della donna, in bici o forse con la bici condotta a mano.

Sul posto sono arrivati gli uomini del 118, ma i tentativi di rianimazione sono risultati inutili e la 60enne è stata trasportata in codice rosso al Policlinico, ma le sue condizioni si sono rivelate sin da subito gravissime, tanto che poche ore dopo è deceduta. I rilievi per ricostruire l’accaduto sono stati eseguiti dalla Polizia locale che sta.