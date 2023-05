Colpito da un ramo alla gola mentre taglia l’erba con un trattorino: Fabio muore a 28 anni

Un infermiere stava lavorando con un taglia erba di ultima generazione il suo terreno, ma un ramo l’ha colpito al collo accidentalmente: inutili soccorsi

La tragedia si è verificata questa mattina, intorno alle 11 in un terreno a Valliera, frazione di Adria. La vittima è Fabio Bellan, 28enne infermiere di Porto Viro che da poco era stato assunto all’ospedale di Adria e stava progettando la sua vita futura insieme alla sua compagna.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane era alla guida di un trattorino, un mezzo tagliaerba di nuova generazione e stava tagliando l’erba nel frutteto della casa, adiacente a quella dei suoceri, dove sarebbe dovuto andare a vivere insieme alla sua compagna, quando un ramo lo ha colpito violentemente alla gola.

Il 28enne è stato subito soccorso e sul posto è arrivato il personale del Suem 118, che nulla hanno potuto fare per salvare il giovane. Sono intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti del caso anche se tutte le evidenze confermano come si sia purtroppo trattato di una tragica fatalità.