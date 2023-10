Comiso, Non ce l’ha fatta il 22enne Matteo Battaglia: domenica era caduto dal sottotetto di un immobile che era crollato

Una tragedia imprevedibile che ha stroncato la vita a soli 22 anni di Matteo che aveva già fissato per il prossimo anno, a settembre di convolare a nozze con la sua fidanzata



È accaduto domenica scorsa in via Generale Amato a Comiso in provincia di Ragusa. Matteo Battaglia si era recato assieme alla fidanzata a visionare un locale nel quale la ragazza voleva aprire un’attività. Improvvisamente, per cause oggetto di indagini, una parte del sottotetto è crollata e Matteo è caduto rovinosamente facendo un volo di circa 3 metri.

Il giovane è stato soccorso ma le sue condizioni sono apparse gravi da subito e gli uomini del 118 lo hanno trasportato all’ospedale “Guzzardi” di Vittoria, dove i medici hanno deciso per il suo trasferimento a Catania. Purtroppo le condizioni il giovane si sono aggravate e ieri sera è deceduto

La notizia della morte in poche ore si è diffusa in città e in molti hanno voluto dimostrare il proprio cordoglio alla famiglia Battaglia per è il grave lutto. Matteo e i suoi due fratelli dodici anni fa erano rimasti orfani di madre. Tanti i messaggi postati su facebook per ricordare il 22enne.