Congresso Internazionale FIJET in Tunisa: il giornalista Glaviano nominato “portavoce” dell’ex ministro del turismo Tijani Haddad

Il giornalista Giacomo Glaviano “portavoce” dell’ex ministro del turismo Tijani Haddad, presidente della Federazione Mondiale Giornalisti Turismo Fijet



La nomina di Glaviano è stata deliberata nell’ambito del Congresso Internazionale celebrato allo Sheraton di Tunisi con la seguente motivazione: “Per il grande lavoro e le attività turistiche e culturali svolte con professionalità e i rapporti diplomatici intrattenuti con le autorità ,in particolare per la attenzione rivolta allo sviluppo del dialogo tra i popoli, presupposto naturale e indispensabile per il rafforzamento della pace nel mondo”.

Presenti alla cerimonia inaugurale oltre 150 delegati in rappresentanza di 25 paesi ed diverse autorità ,tra cui il ministro del turismo Mohamed Al-Moez Belhassine.

I lavori sono stati aperti dal Presidente Fijet Haddad che ha posto l’accento sui problemi che attanagliano il mondo, dalla guerra in corso al cambiamento climatico e l’impatto sul turismo.

L’importanza dell’incontro in Tunisia è¨ stato evidenziato dal Ministro del Turismo mirato a rafforzare i rapporti con la stampa locale e internazionale che costituisce un’occasione per far conoscere la destinazione tunisina e apprezzare i diversi elementi naturali e culturali che possiede. Dopo ha sottolineato il ruolo dei media,in particolare quelli turistici, nello sviluppo del settore nell’attrazione e promozione anche dei prodotti turistici nelle loro varie tipologie che incarnano varie strategie volte a migliorare le economie dei paesi e ad attrarre investimenti.

Mohamed Al-Moez Belhassine ha dichiarato inoltre che il Ministero del Turismo sta lavorando per diversificare ulteriormente il prodotto turistico e sviluppare il turismo sostenibile nell’ambito della strategia nazionale per il suo sviluppo entro il 2035.

Il ministero – ha aggiunto – è particolarmente interessato al turismo sostenibile condividendo tutte le iniziative e le idee per rendere la destinazione tunisina tra le più competitive che si basa principalmente sul rafforzamento della competitività ,sulla diversificazione del prodotto e dell’offerta turistica e sulla stimolazione degli investimenti,del marketing e della promozione, con l’obiettivo di valorizzare il ruolo del turismo come importante motore dello sviluppo economico,sociale e ambientale in tutto il territorio tunisino.Il turismo rappresenta il 9% del reddito nazionale – ha concluso – e offre 400.000 opportunità lavorative, ossia il 12% del totale dei posti di lavoro.

Per la Tunisia, come per tutti gli altri paesi dell’area del mediterraneo – ha sottolineato Giacomo Glaviano, presidente della Fijet Italia – il turismo è estremamente importante per la prosperità economica e non può essere senza la pace e la sicurezza che è stata garantita durante il soggiorno dei giornalisti dalla presenza consistente di forze dell’ordine, addette al controllo dell’intero territorio.

A conclusione dell’intervento Glaviano ha ringraziato i colleghi per il nuovo prestigioso incarico che ha conquistato con il proficuo lavoro svolto nel corso degli anni che vede la federazione italiana Flai al primo posto a livello mondiale.

Nella riunione congiunta l’esecutivo e il direttivo della Federazione Mondiale del 25 ottobre al Marina Palace Hotel di Hammamet, si è occupato delle attività delle Associazioni Nazionali e dei singoli membri: status 2023, il bando per il 2024, il Rapporto sulle carte stampa ID,e la relazione finanziaria e di revisione 2022/2023 di Ludmila Novacka e le attività 2023,nonchè il resoconto degli Eventi e le proposte del Congresso 2024.

Certamente l’assise congressuale si è tenuta in una momento di guerra molto difficile e delicata in Medio Oriente, basta rilevare le conseguenze della cancellazione dei viaggi per paura dell’escalation del terrorismo,nonchè¨ la rinuncia alla partenza per la Tunisia di alcuni membri della stessa Fijet.

FIJET è la più antica associazione di giornalisti turistici fondata a Parigi nel 1954 e si prefigge di fornire e divulgare informazioni di carattere turistico; intraprendere iniziative tendenti a sviluppare una coscienza turistica nazionale e internazionale;collaborare con istituzioni, enti pubblici e privati nello studio legislativo,amministrativo ed operativo dei problemi sociali, culturali, tecnici, ecologici, ambientali ed economici inerenti il turismo;

promuovere incontri ai vari livelli con esponenti del mondo politico, economico, culturale e turistico: intervenire e organizzare congressi, convegni, meeting e altre manifestazioni con il patrocinio e il contributo di enti pubblici e privati rappresentando l’Italia negli organismi di stampa turistica nazionale e internazionale;aderire alle organizzazioni internazionali del settore per realizzare più compiutamente i fini sociali.

