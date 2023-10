Consiglio Europeo, Orbán: “Niente soldi né per l’Ucraina né per i migranti”

“Non sosteniamo questo tipo di politica migratoria e non vogliamo fornire denaro ai migranti. Né vogliamo stanziare fondi per l’Ucraina a meno che non riceviamo una proposta molto valida”

Dopo le dichiarazioni del premier slovacco Robert Fico, arrivano quelle del premier ungherese, Viktor Orbán, pronunciate nel Consiglio europeo di oggi, in merito alla proposta di revisione di bilancio della Commissione europea. Per il primo ministro magiaro la proposta della commissione “non ha alcuna seria argomentazione professionale o politica a sostegno: è improbabile che funzioni, quindi per il momento la respingeremo e vedremo cosa riusciremo a inventarci”. L’Ungheria quindi non approverà nessuna proposta di finanziamenti ne per le politiche migratorie ne per aiuti a Kiev.

Ma non è tutto, Orbán ha anche messo in chiaro la politica adottata dal suo Paese verso Mosca. “Noi abbiamo una strategia di pace”, non una “strategia di guerra”, quindi “teniamo aperti i canali di comunicazione con la Russia”, ha detto il premier ungherese a Bruxelles a margine del Consiglio Europeo, rispondendo ad una domanda a proposito della sua partecipazione ad un vertice dedicato alla Belt and Road Initiative a Pechino, in Cina, dove ha incontrato il presidente russo Vladimir Putin.