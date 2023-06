Conte: con il Pd impossibile alleanza organica, Schlein su Ucraina continua sulla linea bellicista

“Fino adesso il Pd continua sulla linea bellicista, ovviamente quando si tratta di votare concretamente i vari provvedimenti”

Questo è quanto ha detto il leader del M5S Giuseppe Conte al ’Forum in masseria’ in corso a Manduria, intervistato da Bruno Vespa. “Io sono contrario alle alleanze organiche. Che vuol dire? Che siamo un unico gruppo indistinto? No. Io posso condividere con il Pd degli obiettivi e battaglie. E spero che il dialogo cresca e si rafforzi sempre più, che aumentino i terreni comuni di azione, ma parlare di alleanza strutturale, organica oggi è fuori luogo. Il campo largo è una formula che non esiste”.

L’ex premier mette in evidenza le Differenze su ambiente e soprattutto sulla guerra in Ucraina: “Prendo atto che sulla guerra non ci siamo, non vedo svolte da parte del Pd”, ha chiarito il presidente del M5s, Giuseppe Conte, parlando dei rapporti con il Pd di Elly Schlein, ed ha aggiunto: “Sulla guerra vedo che ci sono ancora dissonanze come anche sulla transizione ecologica. Fino adesso il Pd continua sulla linea bellicista, ovviamente quando si tratta di votare concretamente i vari provvedimenti”.

Infine Conte ha sottolineato: “Non lascerei a Zelensky il compito di decidere come e quando sedersi a tavolo e a quali condizioni. Noi stiamo abbracciando una strategia militare, definita a Washington. Loro sono nostri alleati ma con gli alleati si parla, perché altrimenti se facciamo gli scendiletto sono, come dire, il nostro riferimento padronale”.