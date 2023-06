Mineo (CT). Tragico schianto all’alba, auto contro guard rail: muoiono 2 giovani di 25 e 21 anni, feriti altri due

Gravissimo il bilancio di un incidente autonomo verificatosi all’alba di oggi: due giovani sono morti e altri due sono rimasti feriti

È accaduto intorno alle 5,30 di questa mattina, all’altezza del km 36,935, in territorio di Mineo, sulla strada statale 385 chiamata “di Palagonia”,in provincia di Catania. Le vittime sono: Rocco Di Dio di 25 anni e Marika Ficicchia di 21 entrambi di Niscemi.

Secondo una prima ricostruzione dell’incidente, le due vittime viaggiavano a bordo di una Fiat Punto, il ragazzo seduto accanto al conducente di 19 anni, mentre la ragazza era nel sedile posteriore, accanto ad un’altra giovane di 23 anni. I quattro giovani stavano rientrando a casa, a Niscemi, dopo una serata di svago,quando, per cause in corso di accertamento, il conducente ha perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi sul guard rail che si è aperto ed trafitto l’auto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli uomini del 118 che nulla hanno potuto fare per le due vittime se non costatarne il decesso ed hanno soccorso gli altri due giovani rimasti feriti, che sono stati trasportati all’ospedale di Caltagirone. I rilievi per stabilire la cause dell’incidente sono stati eseguita dai carabinieri della Compagnia di Palagonia.