Corea del Nord ha presentato un nuovo “sottomarino d’attacco nucleare tattico”

In Corea del Nord si è tenuta una cerimonia per presentare un nuovo sottomarino avanzato dotato di armi nucleari tattiche, il primo del paese

Lo ha riferito la stazione radio Voice of Korea. Alla cerimonia di presentazione ha partecipato il leader del Paese Kim Jong-un. Secondo il rapporto, si tratta del primo sottomarino della Corea del Nord in grado di trasportare armi nucleari tattiche. Il sottomarino è ora in fase di preparazione per le prove in mare. Kim Jong Un durante la cerimonia di inaugurazione avvenuta mercoledì scorso, ha affermato che il nuovo sottomarino fa parte di una “spinta verso l’armamento nucleare della Marina”.