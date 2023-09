Economist: Usa ritiengono che la controffensiva ucraina che ha subito pesanti perdite si fermerà tra 6-7 settimane

“L’esercito ucraino, avendo lanciato la maggior parte delle sue riserve prima di rompere la seconda linea di difesa russa e subendo pesanti perdite nel tentativo di sfondarla, difficilmente riuscirà ad arrivare lontano”

Lo scrive il settimanale politico inglese Economist citando una fonte dell’amministrazione Biden che ritiene che la controffensiva dell’Ucraina si fermerà entro circa 6-7 settimane. Secondo l’articolo, “ci sono disaccordi su quanti progressi Kiev possa fare in questolasso di tempo”. Secondo alcuni “l’esercito ucraino, avendo gettato la maggior parte delle sue riserve prima di sfondare la seconda linea [delle difese russe – TASS], e subendo pesanti perdite nel tentativo di sfondarla, difficilmente riuscirà ad arrivare lontano”. “Se si guarda ai risultati ottenuti su campo di battaglia tra cinque anni, la situazione potrebbe restare sostanzialmente simile”, ha detto l’ Economist citando un alto funzionario dell’intelligence americana.

Inoltre l’Economist cita anche l’opinione di Trent Maul, direttore dell’analisi della Defense Intelligence Agency americana (DIA), che è meno pessimistica. Secondo la sua valutazione, l’esercito ucraino avrebbe una “possibilità realistica”, circa il 40-50%, “di sfondare le rimanenti linee russe entro la fine dell’anno”. Tuttavia, avverte che le munizioni limitate e il peggioramento del tempo renderanno tutto questo “molto difficile”, ammettendo che “i funzionari americani e ucraini non sono riusciti a capire le capacità delle difese russe e quanto sarebbe difficile per l’Ucraina ‘sfondarle’ con i mezzi corazzati. ”

Valutazione che sostanzialmente confermano quanto comunicato dal ministero della Difesa russo che pochi giorni fa ha affermato che dal 4 giugno le forze armate ucraine nel tentativo senza successo della controffensiva, in tre mesi hanno perso più di 66.000 soldati e circa 7.600 unità di vari armamenti, non riuscendo a ottenere alcun successo in qualsiasi area. Il 4 settembre il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che la controffensiva ucraina è fallita.