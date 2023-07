Corea Nord sfida Seul e Usa e lancia diversi missili da crociera nel Mar Giallo

Sale ancora la tensione tra Pyongyang e Seul, dopo il lancio di due missili balistici di tre giorni fa, nella notte i nordcoreani ne hanno lanciati altri, sempre in mare, ma sulla costa opposta, verso il Giappone



Lo riferisce lo Stato maggiore congiunto della Corea del Sud, citato dalla Yonhap. Le autorità di intelligence sudcoreane e statunitensi stanno analizzando i lanci, che sono avvenuti alle 4 di mattina circa (ora locale), per capire quale tipo di missili sia stato lanciato e altro dettagli, aggiunge il comando di Seul.

Il nuovo lancio da parte di Pyongyang avviene a tre giorni da quello di due missili balistici a corto raggio nel Mar del Giappone. Il leader nordcoreano Kim Jong Un in risposta a Seul e Washington che hanno organizzato esercitazioni militari congiunte con i jet ‘stealth’ di ultima fabbricazione e altri mezzi militari strategici, ha chiesto di intensificare lo sviluppo e la costruzione di armi, comprese quelle nucleari tattiche. Il tutto mentre questa settimana un sottomarino americano dotato di armi nucleari ha fatto scalo in un porto sudcoreano per la prima volta dopo decenni.

I test militari effettuati in questi giorni dal governo nordcoreano sono un modo diretto per dire a Seul e Washington, che Pyongyang è pronta a rispondere.