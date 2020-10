Coronavirus Sicilia. Nuova Ordinanza Musumeci: Divieto circolazione dalle 23 alle 5, confermato il resto

E’ appena stata resa nota l’ultima ordinanza del Governatore della Sicilia Nello Musumeci, ecco cosa prevede

Il Presidente della Regione Nello Musumeci sta per emettere una nuova ordinanza che prevede misure di contenimento per evitare il diffondersi del Covid19. Il documento per intero, condiviso con il ministro della Salute, Roberto Speranza, verrà reso noto nelle prossime ore.