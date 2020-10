Partinico. Ragazza 21enne cade da cavallo: trasportata in elisoccorso, muore in ospedale

La giovane era stata portata ieri pomeriggio in elisoccorso al Civico di Palermo, purtroppo è spirata questa notte nel reparto di rianimazione

Quella che deveva essere solo una divertente cavalcata nelle campagne di Partinico si è trasformata in tragedia questa notte al Civico di Palermo. A morire dopo una caduta da cavallo è stata Angelica Pitò, di appena 21 anni di Alcamo.

La giovane alcamese – appassionata di equitazione – si era recata ieri pomeriggio in Contrada Fondachelli, nelle campagne di Partinico per una passeggiata a cavallo, poi, per cause non ancora chiarite, è caduta dalla sella, pare, battendo violentemente il capo. Soccorsa, è stata trasportata in elisoccorso all’Ospedale Civico di Palermo, dove è stata ricoverata nel raparto di rianimazione. Purtroppo però a nulla è servito: la 21enne è morta questa notte.

Sull’incidente indagano adesso i poliziotti del Commissariato di Partinico. Sgomento nella comunità alcamese per la tragica scomparsa.