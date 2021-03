Covid. Anche Ribera verso la “Zona rossa”: in una settimana raddoppiati i contagi passati da 40 a 83

A Ribera i contagi da Coronavirus sono in crescita e il Comune crispino si avvia verso la zona rossa: sarebbe la quarta in provincia di Agrigento

Il sindaco del Comune di Ribera Matteo Ruvolo, dopo avere acquisito la relazione dell’Azienda sanitaria provinciale sull’andamento della curva di crescita dei contagi, ieri ha formalmente presentato alla Regione la richiesta della zona rossa fino al prossimo 31 marzo, con le relative misure restrittive.

La relazione mette nero su bianco, senza mezzi termini l’aumento dei contagi, che oggi hanno toccato quota 83 casi, cresciuti di 43 unità in una settimana, oltre ad altri 47 che sono in isolamento e i cluster in diversi casi “appartengono a gruppi familiari di cui si stanno completando i tracciamenti”. In particolare si ipotizza un “elevato numero di contatti stretti e occasionali, che suggeriscono l’adozione di protocolli contenitivi atti a circoscrivere il fenomeno”.