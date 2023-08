Crolla lo scaffale: imprenditore travolto e ucciso da 25mila forme di Grana Padano. Il corpo ritrovato questa mattina

Era al lavoro nella sua azienda agricola, uno scaffale improvvisamente crolla innescando un micidiale effetto domino e un imprenditore muore schiacciato da 25mila pesantissime forme di Grana Padano

È successo nella serata di ieri, domenica 6 agosto nell’azienda agricola che prende il nome dal titolare, in via della Graffignana, a Romano di Lombardia in provincia di Bergamo.

Giacomo Chiapparini, imprenditore agricolo di 75 anni, è morto travolto dal cedimento di alcuni scaffali dove viene stoccato il formaggio, mentre lavorava nel suo caseificio. Secondo una prima ricostruzione dei vigili del fuoco, sembra che a cedere siano state alcune scaffalature in alto, su cui erano appoggiate le forme di Grana, producendo una sorta di effetto domino. Il crollo si è verificato nel magazzino per la stagionatura.

Il fortissimo rumore del crollo ha allarmato un dipendente che ha lanciato l’allarme e sul posto sono intervenuti una ventina di vigili del fuoco, arrivati da Bergamo, da Romano di Lombardia, da Treviglio e Dalmine, oltre ai carabinieri e le ambulanze del 118. Dopo una nottata di frenetiche ricerche con l’aiuto dei cani, l’area da perlustrare è molto ampia, oltre duemila metri quadri, nella mattinata di oggi, lunedì 7 agosto, finalmente il corpo del 75enne è stato ritrovato ma senza vita. L’imprenditore agricolo lascia due figli, Mary e Tiziano.

Nell’attesa di ricostruire con precisione la dinamica dell’infortunio, l’azienda, molto nota in tutta la Lombardia, è stata posta sotto sequestro. Le cause del cedimento degli scaffali, probabilmente sono state conseguenza di un guasto al macchinario che movimenta le stesse forme e che il titolare del caseificio stava utilizzando, ma è ancora tutto da accertare. La caduta di un primo scaffale, alto fino al soffitto, avrebbe causato un micidiale effetto domino e l’uomo è stato travolto.

La società agricola ha sede alla Cascina Clientela e si estende per oltre dieci ettari, tra stalle, depositi, caseificio, magazzino, spaccio e sale di mungitura. L’azienda Chiapparini produce Grana Padano dal 2006, lavorando il latte dei propri animali e commercializzando il formaggio in un punto vendita interno.