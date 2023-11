Crosetto: “L’unico pericolo per il governo è l’opposizione giudiziaria “. Santalucia, Anm: “Fake news, parole fuorvianti”

“Questo governo può essere messo a rischio solo da una fazione antagonista che ha sempre affossato i governi di centrodestra: l’opposizione giudiziaria”

Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto in un’intervista al Corriere della Sera aggiungendo: “A me raccontano di riunioni di una corrente della magistratura in cui si parla di come fare a ‘fermare la deriva antidemocratica a cui ci porta la Meloni’. Siccome ne abbiamo visto fare di tutti i colori in passato, se conosco bene questo Paese, mi aspetto che si apra presto questa stagione, prima delle Europee”.

Parole dure alle quali è arrivata la replica dell’Anm: “Fuorviante l’idea che la magistratura faccia opposizione” ha detto il presidente dell’Anm Giuseppe Santalucia, a cui le parole di Crosetto non sono affatto piaciute: “È fuorviante la rappresentazione di una magistratura che rema contro e che possa fare opposizione politico-partitica. – Ha aggiunto Santalucia – La magistratura non è forza di contrapposizione politica, tutela i diritti, quali che siano le maggioranze, fa il suo mestiere nell’interesse della comunità tutta e non risponde a logiche governative”.

Inoltre il presidente dell’Anm ha definito “una fake news”, che “non ha alcun fondamento” e “fa male alle istituzioni” quanto detto dal ministro. “La gente che legge i giornali – ha continuato – apprende da una voce autorevolissima, un ministro, che esiste un gruppo di magistrati che fa ciò che fanno, più o meno legittimamente, i partiti politici nello scontro di potere per la conquista del governo del Paese. È una cosa che fa male alle istituzioni, fa male a tutti noi. Una cosa che coinvolge in prima battuta i magistrati, ma, e qui sta la miopia – ha aggiunto – non si comprende che questo è un attacco, una rappresentazione malevola dell’impianto

La contro replica di Crosetto non si è fatta attendere, che subito dopo ha chiarito la sua posizione: “Mi stupisco dello stupore suscitato dalla mia intervista al Corriere della Sera – ha dichiarato -. Leggo commenti indignati di alcuni magistrati, come il presidente dell’Anm Santalucia, che dice che loro ‘non fanno opposizione politica’, o dell’opposizione che sostiene che ‘minaccio’ i giudici. Curioso e surreale. Intanto, perché tutto ho fatto tranne che minacciare o delegittimare qualcuno. Ma poi, davvero, dopo i casi Tortora, Mannino, Mori e la storia di centinaia di persone dal 94 a oggi, si può nascondere come si è comportata, nella storia italiana, una parte (non certo tutta, ripeto) della magistratura? Penso proprio di no”. “Intendo solo difendere le istituzioni cercando la verità”, ha concluso il ministro.