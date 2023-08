“La controffensiva estiva delle truppe ucraine ha dimostrato che il conflitto in Ucraina non può essere risolto con rifornimenti infiniti di armi”

Lo ha scritto sulla sua pagina Facebook – riporta la Tass – Sahra Wagenknecht, membro del Bundestag per la Sinistra. Secondo la deputata tedesca, la controffensiva ormai da diverse settimane non ha portato altro che “numerose vittime e distruzione da entrambe le parti”. “E questo nonostante il fatto che alla fine di maggio l’Occidente abbia fornito all’Ucraina oltre 73 miliardi di euro di armi e munizioni, comprese le bombe a grappolo, che sono vietate dal diritto internazionale a causa dei loro effetti devastanti sui civili, ” ha sottolineato Wagenknecht. A questo proposito, si è chiesta “quante altre persone dovranno morire prima che i responsabili negli Stati Uniti e in Europa si rendano finalmente conto che questo conflitto non può essere risolto militarmente”.

La parlamentare si è scagliata contro i leader occidentali che “hanno bloccato i colloqui di tregua, già molto avanti, tra Ucraina e Russia nella primavera del 2022” e li ha invitati a imparare dai propri errori. “Invece di fornire all’infinito armi all’Ucraina, il governo tedesco dovrebbe finalmente spingere per un cessate il fuoco e facilitare l’avvio dei negoziati per raggiungere un accordo di pace basato su un compromesso tra le parti”, ha affermato.

In precedenza, il sindaco di Baden-Baden, Dietmar Spaeth, aveva dichiarato che “tra la fine di agosto o l’inizio di settembre” avrebbe inviato al governo tedesco una proposta formale per trasformare la famosa destinazione turistica tedesca in una sede per i colloqui di pace tra Russia e Ucraina.

Le consultazioni sulle prospettive di una soluzione pacifica in Ucraina si sono svolte nella città saudita di Jeddah il 5 e 6 agosto. Hanno partecipato rappresentanti di oltre 40 paesi. La Russia non è stata invitata all’incontro.