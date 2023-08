Nbc News: “Putin valuta se partecipare di persona al G20 in India”, sarebbe un sfida all’Occidente

Il presidente russo Vladimir Putin sta valutando se partecipare in presenza al G20 in programma a settembre in India, una mossa che potrebbe mettere in imbarazzo molti dei leader che sostengono l’Ucraina

Lo scrive Nbc News citando una fonte del Cremlino. Per Putin sarebbe il suo primo incontro di persona con i leader occidentali da quando è iniziata la guerra in Ucraina nel 2022. Secondo quanto scrive l’emittente americana, il presidente russo non ha ancora escluso la possibilità di presentarsi di persona alla riunione delle maggiori economie il 9-10 settembre a New Delhi in India.

Se Putin deciderà di partecipare di persona, si troverà faccia a faccia con molti di coloro che hanno spinto per l’emissione del mandato di cattura emesso dalla Corte Penale Internazionale e per il presidente russo sarebbe un modo plateale per dimostrane l’inefficacia.