Discorso di fine anno di Putin: “Nessuno è in grado di fermare la Russia”

“Abbiamo ripetutamente dimostrato che siamo in grado di risolvere i compiti più difficili e che non ci tireremo mai indietro, perché non c’è forza che possa dividerci”

Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, nel tradizionale discorso di fine anno trasmesso dalla TV statale durante il quale ha descritto il 2024 come “l’anno della famiglia”. Un intervento insolitamente breve nel quale non ha menzionato il conflitto in Ucraina, ma durante il quale ha assicurato al poplo russo che “non c’è una forza in grado di fermare il progresso” del Paese.

Putin non ha menzionato esplicitamente la guerra in Ucraina, ma ha elogiato l’esercito russo chiedendo “unità”, un discorso, in netto contrasto con quello dell’anno scorso, quando fu affiancato da soldati in uniforme. “A tutti coloro che sono in servizio, in prima linea nella lotta per la verità e la giustizia”, ha aggiunto Putin, “voi siete i nostri eroi. I nostri cuori sono con voi. Siamo orgogliosi di voi, ammiriamo il vostro coraggio”.