A Sydney il Capodanno è stato festeggiato: il video degli spettacolari giochi pirotecnici sul porto

Oltre un milione di persone hanno affollato il lungomare di Sydney, l’autoproclamata “capitale mondiale del Capodanno”: a nche prima della notte decine di migliaia di persone si erano radunate nei punti strategici attorno all’Harbour Bridge, sfidando un tempo insolitamente umido

Sydney in Australia, ha dato il benvenuto al nuovo anno con i tradizionali fuochi d’artificio. Nella città australiana, il Sydney Harbour Bridge è stato il punto focale di un rinomato spettacolo pirotecnico di mezzanotte e di uno spettacolo di luci visto ogni anno da circa 425 milioni di persone in tutto il mondo, secondo le autorità cittadine. Massiccio lo spiegamento delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza mentre più di 1 milione di persone si sono riversate sul lungomare del porto per poter osservare al meglio lo spettacolo. Già da domenica in molti si erano accampati nei migliori punti panoramici.