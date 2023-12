Xi Jinping: “Taiwan sarà sicuramente riunificata alla Cina, è una necessità storica”

Xi Jinping nel discorso di fine anno è stato chiaro come non mai: “la Cina sarà sicuramente riunificata, perché il ritorno di Taiwan sotto il controllo della madrepatria è una necessità storica”

Nel suo discorso di fine anno, tradotto in inglese dall’agenzia Xinhua, il presidente cinese Xi Jinping si è rivolto alla nazione esortando “tutti i cinesi su entrambe le sponde dello Stretto di Taiwan a essere legati da un obiettivo comune e condividere la gloria del rinnovamento della nazione cinese”, anche in vista del 75esimo anniversario della nascita della Repubblica popolare che cade proprio nel 2024.

Il presidente cinese ha ricordato che “diversi conflitti proseguono nel mondo” e ripetuto che la Cina vuole “lavorare con la comunità internazionale per il bene comune dell’umanità”. La Xinhua ha anche riferito che Xi ha inviato un messaggio di auguri di fine anno a Vladimir Putin, in cui il presidente cinese ha sottolineato che “di fronte a cambiamenti mai visti in un secolo e a situazioni internazionali e regionali volatili, le relazioni tra Cina e Russia hanno sempre mantenuto uno sviluppo sano e stabile e si sono mosse costantemente nella giusta direzione nel 2023”.

Tra due settimane, il 13 gennaio, l’isola andrà al voto per eleggere il suo nuovo presidente e per rinnovare il parlamento. Xi ha usato parole più dure che non lasciano dubbi rispetto a quello del discorso di un anno fa, quando aveva definito cinesi e taiwanesi “membri di un’unica famiglia”. Poche ore prima che il presidente parlasse alla nazione, un portavoce dell’Ufficio cinese per gli Affari di Taiwan ha definito William Lai, attuale vicepresidente taiwanese nonché candidato del Partito Progressista Democratico, “ostinato lavoratore per l’indipendenza di Taiwan e distruttore della pace nello Stretto di Taiwan”.

Sul fronte dell’economia interna, Xi ha sostenuto che, dopo l’impatto del Covid, l’economia cinese “continua a migliorare ed è più resiliente e dinamica e la ripresa, nonostante i venti contrari che incontreremo lungo la strada, proseguirà nel 2024”.