Djokovic batte Dimitrov in due set e si aggiudica il 40esimo Masters 1000 della carriera

Novak Djokovic batte in finale Grigor Dimitrov con il punteggio di 6-4, 6-3 in un’ora e 39′ di gioco e si aggiudica il Masters 1000 di Parigi-Bercy e da oggi è il numero al mondo per la 398esima settimana

Per Djokovic è il settimo trionfo in carriera a Bercy, il 40esimo Masters 1000 e il 97esimo torneo complessivo e questo nonostante Il virus intestinale che lo ha colpito quattro giorni fa che non gli ha impedito di battere prima Rublev al termine di un match durato ben tre ore e poi Dimitrov,

Il serbo a 33 anni conclude una stagione con oltre 40 vittorie all’attivo. I 39 titoli Masters1000 di Nole hanno avuto però un peso maggiore in termini di esperienza, così come il dover provare a vincere nonostante una condizione non ottimale, situazione che “mi rende particolarmente orgoglioso di questo successo”, come spiegato a fine match dallo stesso Djokovic. Al resto, a infiammare ancor di più le sue ambizioni, ci ha pensato il pubblico parigino, levatosi in più di un’occasione durante il torneo ad esultare per i suoi errori: combustibile e adrenalina che hanno contribuito a dare al serbo quella spinta in più grazie alla quale sia contro Rune che Rublev, e infine contro lo stesso Dmitrov, gli hanno consentito di alzare il livello del suo gioco proprio quando l’errore altrui non sarebbe stato più rimediabile.

Djokovic si conferma il numero al mondo e la domanda che molti si pongono è chi possa provare a mettersi tra il serbo e un finale di stagione che alle Atp Finals di Torino potrebbe chiudere una stagione strepitosa, che per l’ottava volta in carriera, lo vede n.1 del mondo.