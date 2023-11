Il capo del Ministero degli Esteri russo: la linea dell’Occidente in Medio Oriente ha portato abitualmente a picco nel terrorismo e nei flussi di rifugiati, osservando inoltre che prima o poi i paesi occidentali “si renderanno conto dell’inutilità dell’attuale corso anti-russo”

Le “forze anglosassoni” stanno spingendo il Medio Oriente verso una grande guerra, che sta portando a un’ondata di terrorismo e flussi di rifugiati di milioni di dollari. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov.

“Possiamo vedere gli anglosassoni che spingono letteralmente il Medio Oriente sull’orlo di una grande guerra”, ha sottolineato, rivolgendosi alla maratona Znanie (Knowledge) all’EXPO Internazionale della RUSSIA. Secondo Lavrov, la politica dell’Occidente è in piena mostra in Ucraina, Iraq, Libia e Siria. “Il risultato di questa politica include anche un’ondata di terrorismo ed estremismo, vite spezzate, famiglie distrutte e flussi di rifugiati di milioni di persone”, ha aggiunto il diplomatico russo.

Lavrov ha anche osservato che i metodi degli Stati Uniti e dei suoi stati satellite includono tentativi di seminare il caos in varie parti del mondo, mettere paesi e nazioni l’uno contro l’altro e sollevare tensioni etniche e religiose. “L’Occidente è abituato a risolvere i propri problemi a scapito degli altri e sfruttare le risorse di qualcun altro”, ha spiegato.

Lavrov ha poi anche affermato che però Mosca è pronta per un dialogo pragmatico con i paesi occidentali, a condizione che tengano conto degli interessi del Cremlino: “Rimaniamo aperti a un dialogo pragmatico con i paesi occidentali, a condizione che dimostrino la volontà di tenere conto dei nostri interessi nei fatti e non solo nelle parole e nella cooperazione basata sul beneficio reciproco e sul rispetto reciproco”.

“Forse, prima o poi si renderanno conto che la loro attuale politica anti-russa non sta portando da nessuna parte. Non è una domanda per noi, ma per l’attuale generazione di alti funzionari nei paesi europei, in primo luogo, che hanno chiaramente perso la capacità di avere una visione strategica e stanno seguendo ciecamente il corso della politica dannosa di Washington “, ha concluso il Ministro degli Esteri russo.