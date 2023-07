Domani vertice Nato a Vilnuis, Cina e Russia rispondono con esercitazioni navali congiunte non programmate a Taiwan

Cina e Russia terranno esercitazioni navali congiunte non programmate vicino a Shanghai, in prossimità dello Stretto di Taiwan

Esercitazioni navali congiunte non programmate, quindi decise all’ultimo momento, che appaiono come una risposta al vertice ceh da domani inizierà Vilnus, che si preannuncia “caldo”, per le questioni poste sul tavolo. La più spinosa è la richiesta di Kiev di di entrare nella Nato, subito stoppata dal presidente americano Biden, che teme l’ingresso diretto in guerra e quella della Svezia, sulla quale pesano i veti di Turchia e Ungheria per motivi differenti.

Lì esercitazione sarà in grande stile, almeno a giudicare dalle premesse. Come riferisce la televisione di Stato cinese, che posta un video a supporto, le due navi, “Gromkiy” e “Perfect” russe, quando sono entrate nel porto di Shanghai sono state accolte da un “caloroso e festoso” benvenuto. Entrambe appartengono alla Flotta russa del Pacifico e parteciperanno a esercitazioni congiunte con i cinesi.