Musk: “non c’è stata alcuna grande offensiva di Kiev, perché la Russia vincerebbe una guerra di logoramento”

“Il fiore della gioventù ucraina e russa sta morendo da tempo nelle trincee con quasi nessuna conquista territoriale”

Lo ha scritto Elon Musk, patron di Twitter in un’analisi della guerra in corso, aggiungendo che “Qualunque parte in causa passi all’offensiva contro posizioni fortemente trincerate perderà molti più soldati. Inoltre, la Russia è più numerosa dell’Ucraina con un rapporto di 4:1, quindi vincerebbe una guerra di logoramento anche se le vittime fossero uguali”. Musk infine ha detto che “Se l’offensiva ucraina fallisse con pesanti perdite, un contrattacco russo catturerebbe molto più territorio. Questo è il motivo per cui non c’è stata alcuna grande offensiva”.