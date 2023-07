Domani vertice tra Putin, Xi e Modi dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai, che si contrappone alla Nato

Domani martedì 4 luglio avrà luogo un vertice multilaterale dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai, tra i l presidente russo Vladimir Putin, il presidente cinese Xi Jinping e il primo ministro indiano Narendra Modi

I tre leader si riuniranno virtualmente domani per un vertice dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai, gruppo di sicurezza fondato da Russia e Cina per contrastare le alleanze occidentali dall’Asia orientale all’Oceano Indiano. Di fatto si tratta di un’alleanza che il corrispettivo speculare della Nato.

Il gruppo comprende le quattro nazioni dell’Asia centrale di Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan e Uzbekistan. Dal 2017 ne fa parte anche il Pakistan, e nel vertice di domani dovrebbe aderire l’Iran, mentre la Bielorussia è in attesa dell’adesione.

Il forum dimostra che l’Occidente non è riuscito a isolare la Russia ed anzi visto che altre nazioni come L’Iran e la Bielorussia stanno entrando a farne parte, dimostra che il fronte anti occidentale con la guerra in Ucraina ha ottenuto l’effetto contrario.

Per capire quale si la portata mondiale dell’Organizzazione, basta pensare che si estende da Kaliningrad a Vladivostok e dal Mar Glaciale Artico fino al Mar Cinese Meridionale e all’Oceano Indiano, su un territorio che rappresenta i tre quinti del continente Euroasiatico e ospita oltre un quarto della popolazione mondiale. Inoltre, il 25% delle riserve mondiali di petrolio e il 50% di quelle di gas sono custodite nel sottosuolo dei suoi Stati fondatori – Cina, Russia, Kazakistan, Kirghizistan, Tajikistan e Uzbekistan. Tuttavia, a rendere speciale l’OCS non è solo la geografia. L’OCS è anche l’unica organizzazione internazionale fondata da Pechino, nel 2001, in collaborazione con Mosca.

A tenere insieme queste gradi nazioni c’è il multipolarismo, la stabilità regionale e sicurezza dei confini e la volontà di risolvere le dispute territoriali e discutere e affrontare insieme, all’interno di una struttura multilaterale, le principali sfide dell’area.