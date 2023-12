Donna incinta uccisa sull’ingresso dell’abitazione con almeno 7 coltellate al torace da un uomo che poi è fuggito

A dare l’allarme il marito con il quale era sposata da 11 anni. Il presunto omicida, fuggito a piedi dal luogo del delitto, sarebbe una persona che la coppia conosce



L’omicidio è avvenuto nell’abitazione della vittima a Spinedo, piccola frazione del comune di Riese Pio X, in provincia di Treviso. Vanessa Ballan di 27 anni, madre di un bambino di 4 anni, è stata uccisa con un arma da taglio. Il presunto assassino sarebbe una persona conosciuta dalla coppia, residente in un comune vicino a Riese Pio X. Dalle prime indagini sembra che la donna che era incinta per la seconda volta, in maternità da tre settimane, avrebbe aperto la porta ad un uomo che la poi l’avrebbe picchiata al volto e poi colpita con almeno sette coltellate profonde al torace. Infine è fuggito a piedi dal luogo del delitto. Ancora sconosciuto il movente dell’omicidio.

A chiamare i soccorsi e dare l’allarme è stato il marito della 27enne. Sul posto sono arrivati il sostituto procuratore di Treviso, Michele Permunian, e il medico legale, Antonello Cirnelli, che stanno ultimando gli accertamenti. Sulle mani della donna sono presenti numerose lesioni da difesa, a conferma di come la vittima abbia provato disperatamente a difendersi dalla furia dell’omicida.

Il presunto omicida che è attualmente ricercato, sarebbe un uomo che risiede a Altivole, un Comune confinante con Riese e sarebbe una persona che la coppia conosce. Per questo motivo, secondo le prime ricostruzioni, Vanessa Ballan gli avrebbe aperto la porta, venendo però aggredita e uccisa. Il marito che si trovava con lei nell’abitazione è stato trovato a fianco della vittima in stato di choc, ma è riuscito a fornire elementi utili agli investigatori che stanno ricercando l’omicida. L’arma del delitto non è stata trovata. Il marito, Nicola Scapinello, che avrebbe allertato i soccorsi, è stato sentito dai carabinieri.

La coppia ha un bambino di 4 anni, la cui presenza al momento del delitto non è stata accertata, era sposata dal novembre 2012 ed era in attesa del secondo figlio. La famiglia risiedeva da anni in una villetta a schiera nella frazione di Riese, un piccolo quartiere residenziale con case bifamiliari, e un negozio di parrucchiera, che la vittima frequentava.

Vanessa Ballan, originaria di Castelfranco Veneto, era commessa in un supermercato della zona. Il marito, Nicola Scapinello, secondo quanto apprende LaPresse, avrebbe tentato anche di rianimare la 27enne dopo aver chiamato i soccorsi del 118.

Due amiche e colleghe della vittima, Sephora Longo e la conoscente Ines Pagnon parlano di una giovane donna tranquilla, al terzo mese di gravidanza, in attesa del secondo figlio. “Non riesco a capacitarmi di quanto successo – spiega Ines Pagnon – quando ho appreso la notizia al momento ho pensato ad un ladro o ad una rapina”.