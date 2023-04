Dopo il “KO” di ieri la Camera approva la risoluzione: bagarre in Aula e il Pd abbandona e non vota

Via libera della Camera al Def 2023 e alla nuova relazione sullo scostamento di bilancio dopo la riformulazione da parte del Consiglio dei ministri varata dopo la bocciatura di ier i sera

Questa mattina l’Aula della Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza sul Def. I voti a favore sono stati 221, 115 i contrari, ma dopo il KO di ieri sera, gli animi erano già surriscaldati e nell’Aula della Camera è scoppiata la bagarre e la seduta è stata sospesa. I deputati del Pd dopo un attacco di Tommaso Foti (Fdi) a Debora Seracchiani, hanno abbandonato l’Aula, Nico Stumpo del Pd si è scagliato verso i banchi di Fdi. Sono intervenuti i commessi e sono volati spintoni.

Angelo Bonelli è stato colto da un malore in Aula, poco dopo essere intervenuto in dichiarazione di voto sul Def. Il presidente Lorenzo Fontana ha quindi sospeso per alcuni minuti la seduta. Nulla di grave si tratterebbe di un “capogiro”, riferiscono alcuni deputati lasciando l’emiciclo. Subito sono arrivati gli assistenti parlamentari per soccorrere il deputato. Dopo pochi minuti, la seduta è ripresa. Bonelli è stato accompagnato in infermeria, spiega un altro deputato.