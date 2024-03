Drone distrugge elicottero militare in Transnistria: “Sono stati gli ucraini”, Chisinau nega

Da Mosca si susseguono già le accuse a Kiev, ma Chisinau nega e parla vagamente di atto per aumentare la pressione sulla regione

Un drone kamikaze ha colpito un vecchio elicottero Mi-8 in una base militare vicino a Tiraspol. Le prime informazioni di matrice russa indicano che il drone proveniva da Odessa.

Per i russi si tratta della nota strategia ucraina di allontanare l’attenzione dal campo di battaglia con azioni spettacolari fuori dai confini. Si segnala che l’elicottero colpito era stato dismesso da ormai da diversi anni e probabilmente non era nemmeno più in grado di volare. Tuttavia attaccare la Transnistria, potrebbe essere una provocazione sufficiente ad innescare una reazione russa e coinvolgere la NATO.

La Moldavia tramite una nota governativa ha dichiarato che: “dopo aver esaminato le immagini video e scambiato informazioni, comunica che l’incidente in questione è un tentativo di provocare paura e panico nella regione. L’attrezzatura militare ripresa nel video è fuori uso da diversi anni. Le autorità di Chisinau, in contatto con la parte ucraina, non confermano alcun attacco alla regione della Transnistria.”