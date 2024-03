Marco muore a soli 14 anni colpito da una leucemia fulminante: sconvolti compagni e insegnanti

Marco Frabetti è morto a soli 14 anni, colpito da una leucemia fulminante che non gli ha lasciato scampo

Il decesso è avvenuto giovedì sera a San Possidonio, in provincia di Modena. C’è sgomento oltre che dolore tra i compagni di classe e gli insegnanti di Marco, che frequentava la 1D dell’istituto Galilei, indirizzo meccanico, di Mirandola. “La notizia della morte di Marco ha lasciato attonita l’intera comunità del Galilei – afferma il dirigente scolastico Carmelo Fiorino -. La tragedia di una vita, che termina a nemmeno quindici anni, è una prova difficilissima da affrontare ed è impossibile trovare le parole giuste per descrivere lo stato d’animo di tutti noi e per dare delle risposte alle domande che si affollano nella nostra mente. Resta solo il dolore di un’esistenza prematuramente spezzata e il ricordo di un ragazzo che si era appena affacciato alla vita. In questo momento la volontà di tutta la nostra comunità è quella di essere vicina alla famiglia e di rispettarne il dolore.

I funerali di Marco si svolgeranno domani, lunedì 18 marzo alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di San Possidonio.