Due fidanzati di Messina trovati morti in Inghilterra: fermato un 21enne iraniano

Si erano fidanzati nel settembre del 2019 i due giovani siciliani trovati morti in un appartamento di Thornaby-on-Tees in Inghilterra. La polizia ha fermato un 21enne iraniano



Il ritrovamento dei due corpi è avvenuto alle 14.10 di ieri mercoledì 21 novembre all’interno di un’abitazione a Thornaby-on-Tees, comune di quasi 25 mila abitanti, nella contea del North Yorkshire in Inghilterra. Le vittima sono Nino Calabró di 26 anni, di Barcellona Pozzo di Gotto e Francesca Di Dio di 20, di Montagnareale, entrambi comuni della provincia di Messina.

A trovare i corpi senza vita di Nino e Francesca sono stati alcuni amici inglesi sollecitati, a quanto pare, dai familiari dei due ragazzi che da due giorni non rispondevano alle telefonate dei rispettivi genitori. La polizia inglese ha avviato un’indagine per omicidio ed ha fermato un ragazzo di 21 anni iraniano, vicino di casa di Nino Calabró. “Un uomo e una donna – ha detto l’ufficiale investigativo della polizia di Cleveland, Peter Carr – purtroppo, sono stati trovati morti all’interno di un appartamento. E un uomo si trova in custodia cautelare. Vorrei rivolgere un appello a chiunque sia passato davanti alle abitazioni di Thornaby Road, approssimativamente tra le 10 e le 11 di mercoledì 21 dicembre. Se qualcuno stava passando e ha visto qualcuno agire in modo sospetto, o qualsiasi azione sospetta, per favore, contatti la polizia”.

Calabrò faceva il croupier al “Grosvenor G Casino” di Stockton-on-Tees, ma aveva lavorato a lungo anche nel mondo della ristorazione. Francesca, che lo scorso 7 dicembre, con Nino in un pub, aveva postato una storia sui social, aveva raggiunto il fidanzato due settimane fa per trascorrere insieme le festività natalizie. La ragazza meditava di trasferirsi definitivamente in Inghilterra, tanto che faceva spesso la spola tra la Sicilia e l’Inghilterra.