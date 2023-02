È morta Larissa Venezia, la 30enne rimasta gravemente ferita nell’indicente in cui perse la vita anche Diego Lauria

Dopo la morte sul colpo del 30enne Diego Lauria, a nche la 30enne Larissa Venezia, che era rimasta gravemente ferita, è deceduta: la famiglia ha autorizzato l’espianto degli organi

L’incidente si verificò nella tarda mattinata di venerdì 17 febbraio sulla strada che collega Rosolini e Noto nel siracusano. Diego Lauria, 30enne di Vittoria residente ad Acate, era alla guida di una moto, con Larissa Venezia, anche lei 30enne di Piazza Armerina, seduta dietro, quando per cause in corso di accertamento, si scontrarono frontalmente con una Fiat Panda guidata da una donna di 72 anni che si stava dirigendo verso Rosolini.

Nel violentissimo impatto i due giovani sono stati sbalzati a parecchi metri di distanza dalla moto e Diego Lauria morì sul colpo, mentre Larissa rimase gravemente ferita e fu trasportata in elisoccorso all’Ospedale Cannizzaro di Catania. Da subito le sue condizioni sono sembrate disperate e ieri nonostante le cure la ragazza è deceduta. La famiglia ha autorizzato l’espianto degli organi.