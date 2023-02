Caltanissetta. Malore improvviso: muore il 54enne pasticciere Michele Giannone. Aveva creato il cannolo più lungo del mondo

Un malore improvviso ha stroncato la vita di Michele Giannone entrato nel Guinness dei primati per avere realizzato il cannolo più lungo del mondo



Il decesso è avvenuto nel pomeriggio di ieri mercoledì 22 febbraio, nell’abitazione del quartiere San Francesco, a Caltanissetta. Michele Salvatore Giannone, noto pasticciere nisseno aveva 54 anni ed era molto apprezzato in città non soltanto per la sua arte dolciaria ma anche per il suo carattere. L’uomo che qualche settimana fa aveva avuto un incidente con la moto e aveva rimediato la frattura ad una gamba ed era in convalescenza, si trovava da solo nella sua casa nel quartiere San Francesco, quando, improvvisamente si è sentito male ed è morto stroncato da un infarto fulminante. A dare l’allarme è stata una parente che, non avendo sue notizie da qualche ora, intorno alle 19 si è recata presso l’abitazione del 54enne, trovandolo morto. La donna ha comunque chiamato i soccorsi e sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 54enne.

Michele Salvatore Giannone, qualche mese fa aveva condiviso con i suoi colleghi, proprio a Caltanissetta, il Guinness dei primati per il cannolo più lungo del mondo. Non appena la notizie si è diffusa, pasticcieri hanno postato sui profili social messaggi di cordoglio.