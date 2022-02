È morto il premio Nobel Luc Montagnier: ha scoperto il virus dell’Hiv e contrario al vaccino covid

È morto Luc Montagnier: il premio Nobel aveva 89 anni. La notizia era stata anticipata ieri dal giornale France Soir, con cui Montagnier collaborava e oggi è stata confermata

È morto il virologo Luc Montagnier, nel 2008 aveva ricevuto insieme a Françoise Barré-Sinoussi il premio Nobel per le sue ricerche che nei primi anni Ottanta avevano portato all’isolamento del virus dell’HIV.

La notizia è stata pubblicata ieri sera da France Soir, ma è rimasta a lungo senza conferme ufficiali, poi oggi è stata confermata dal quotidiano Libération che ha avuto accesso al certificato di morte depositato presso il comune di Neuilly in cui c’è l’ospedale dove era ricoverato lo scienziato di 89 anni. “

La conferma è arrivata anche da uno dei suoi più stretti collaboratori, il dottor Gérard Guillaume, parlando con France Soir: “Se n’è andato in pace, circondato dai suoi figli”. Il decesso del virologo e Pramio Nobel , noto per aver scoperto il virus dell’Hiv, resta avvolta dal riserbo assoluto e non si conoscono le cause del decesso.

Luc Montagnier, negli ultimi due anni è entrato in conflitto con buona parte della comunità scientifica per le sue posizioni sull’origine del coronavirs e sui vaccini anti covid, tanto da essere diventato il punto di riferimento dei no vax.