È morto il Prof. Domenico De Masi a causa di una malattia improvvisa

Domenico De Masi, professore emerito di “Sociologia del lavoro”, presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” di Roma, è deceduto a causa di “una improvvisa e micidiale malattia”

Il professore e preside della facoltà di Scienze della comunicazione, lo scorso 15 agosto, mentre era in vacanza a Ravello, aveva scoperto di avere una tremenda malattia invasiva e, poco dopo, gli è stato comunicato che gli sarebbe rimasto poco da vivere.

Domenico De Masi è stato un appassionato studioso, insegnante, ricercatore e consulente. Il suo interesse era rivolto principalmente alla sociologia del lavoro e alle organizzazioni, alla società postindustriale, allo sviluppo e al sottosviluppo, ai sistemi urbani, alla creatività, al tempo libero, ai metodi e alle tecniche della ricerca sociale con particolare riguardo alle indagini previsionali. Masi ha pubblicando decine di libri per case editrici come, tra le altre, Einaudi, Rizzoli e Marsilio.

Poliedrico e cosmopolita, il sociologo aveva studiato a Parigi alla vigilia del ’68, dove aveva preso il dottorato in “Sociologia del Lavoro” studiando con Alain Touraine, direttore di ricerca all’École des Hautes Études en Sciences Sociales di Parigi, tra i massimi esponenti della sociologia contemporanea. Insieme al direttore Touraine, Masi entra in quella dimensione che non lascerà più: la sociologia applicata ai processi reali.