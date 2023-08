Economia Stati Uniti in difficoltà:  Fitch abbassa il rating a lungo termine da AAA a AA+

L’agenzia di rating internazionale Fitch ha declassato il rating di default degli emittenti in valuta estera a lungo termine (IDR) degli Stati Uniti che perde la tripla “AAA” e scende a “AA+” con outlook stabile

Secondo la dichiarazione dell’agenzia, il rating è stato declassato per il previsto deterioramento fiscale nei prossimi tre anni, a causa dell’onere del debito delle amministrazioni pubbliche elevato e in crescita e “l’erosione della governance rispetto ai pari con rating ‘AA’ e ‘AAA’ nel corso del ultimi due decenni che si è manifestato in ripetute situazioni di stallo con scontri sul tetto del debito e le “soluzioni dell’ultimo minuto” raggiunte che hanno eroso nel corso degli anni la fiducia nella gestione di bilancio.

Tra gli altri fattori che hanno portato alla decisione, Fitch ha citato la minaccia di recessione e la crescita dei tassi di interesse della Fed.

Fitch non ha mai declassato gli Stati Uniti sotto AAA. Nel 2011 una decisione analoga è stata presa da S&P, che ha declassato anche gli Stati Uniti ad AA+. Fitch ha avvertito della possibilità di un downgrade nel 2013, 2019 e 2023.

Il segretario al Tesoro Janet Yellen ha dichiarato di essere fortemente in disaccordo con la mossa. “Sono fortemente in disaccordo con la decisione di Fitch Ratings. Il cambiamento di Fitch Ratings annunciato oggi è arbitrario e basato su dati obsoleti”, ha affermato in una dichiarazione scritta.

Yellen ha aggiunto che “l’economia americana rimane l’economia più grande e dinamica del mondo, con i mercati finanziari più profondi e liquidi del mondo”.