Elezioni Russia, arriva l’annuncio, Putin si ricandida alle presidenziali del prossimo marzo: “Non ho altra scelta”

Nessuno aveva dubbi, di incerto c’era solo la data dell’annuncio che oggi è arrivato: Vladimir Putin si candida per la quinta volta alle presidenziali del prossimo 17 marzo che lo rieleggeranno fino al 2030

L’annuncio è arrivato durante un incontro con i veterani del conflitto in Ucraina, parlando ai partecipanti alla cerimonia della Giornata degli Eroi della Patria. Con l’annuncio si apre la campagna elettorale, che per tuti gli analisti mondiali ha unesito scontato. Il voto si terrà il 17 marzo del 2024, sarà solo una formalità.

Vladimir Putin a 71 anni, si candida alle presidenziali del prossimo 17 marzo che forte di un consenso popolare superiore all’80 per cento, che , che ne dicano i suoi detrattori, lo incoroneranno per la quinta volta presidente della Federazione russa fino al 2030. Per l’ex spia del Kgb che governa la Federazione da oltre un quarto di secolo, le elezioni saranno una formalità, nessuno dei suoi rivali godono di una minima possibilità di impensierirlo.