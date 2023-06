Elezioni Slovacchia. Presidente filoeuropeista Caputova non si ricandida, l’ex premier Robert Fico in vantaggio nei sondaggi

Zuzana Caputova, la prima presidente donna della Slovacchia, martedì ha annunciato: “Non mi candiderò per un secondo mandato”

Lo ha reso noto durante una dichiarazione al Palazzo presidenziale. Le elezioni presidenziali si terranno nella primavera del 2024. Secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa “Tass”, la maggioranza dei partiti non ha ancora presentato potenziali candidati, anche perché al momento tutti sono tutti concentrati sulle elezioni parlamentari anticipate che si terranno il prossimo 30 settembre.

Secondo i sondaggi in Slovacchia l’ex premier Robert Fico, che predica una politica più vicina a Mosca, sarebbe in netto vantaggio e forse l’annuncio della presidente uscente Zuzana Caputova, che al contrario è filoeuropeista, di non ricandidarsi a un secondo mandato sta nella consapevolezza di non potere battere il suo avversario, che fa parte del fronte euroscettico del quartetto di Visegrad.