Ennesimo carro armato Leopard distrutto in Ucraina, Wagner commenta: “La storia si ripete”

Ennesimo carro Leopard 2A4 distrutto dai russi in Ucraina con tanto di foto, ma a far notizia è che a pubblicare le foto è stato il canale della Wagner con l’eloquente frase: “la storia si ripete”

Ennesimo carro armato tedesco Leopard 2A4, uno dei tanti consegnati all’esercito ucraino, è stato distrutto dalle forze russe. Quello delle foto è stato fatto saltare in aria da una mina anticarro e dopo è stato colpito dai soldati armati con ATGM delle forze armate russe in direzione Zaporizhzhya.

La notizia non è una novità, sono tanti i carri armati tedeschi che stanno saltando durante la controffesinva ucraina, ma a far riflettere è chi ha pubblicato le foto: si tratta del canale Telegram ufficiale della Wagner che ha anche scritto anche “ㅤLa storia si ripete” a corredo delle foto.

Tralasciando la frase in sé, in questi giorni si è molto discusso sul futuro della Wagner, nel miasma di voci di corridoio e propaganda di guerra sia russa che occidentale è difficile districarsi, nelle ultime ore si sta dicendo anche che la Wagner non combatterà più in Ucraina, venendo completamente ristretta a una sorta di esilio bielorusso. E’ forse una possibilità, ma quest’ultimo post Telegram della Wagner fa pensare: nel testo che accompagna le foto si parla di “forze russe”, non di soldati Wagner, si aggiunge la frase dal beffardo e sarcastico richiamo storico, ma il senso generale pare quello che la guerra ucraina riguarda ancora la Wagner.

E’ noto che un grosso distaccamento Wagner fosse stato dispiegato su Zaporizhzhya – luogo da cui arrivano le foto – nei mesi scorsi , poi bisogna considerare che i soldati della compagnia paramilitare che non sono andati con Prigozhin in Bielorussia hanno potuto/dovuto firmare con il Ministero della Difesa russo come concesso da Putin in persona, entrando quindi “forzatamente” a far parte dell’esercito russo regolare, dunque viene da chiedersi: hanno un significato nascosto queste foto?