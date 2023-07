Enogastronomia. Il bergamotto, quel citrus ancora poco conosciuto

Il Bergamotto è un frutto del benessere dalle svariate proprietà. È un’ottima fonte di vitamina C, B1, B2, A, aiuta a ridurre i livelli di colesterolo “cattivo” e a equilibrare i trigliceridi, proteggendo anche la salute del cuore

E’ un potente antisettico, antispasmodico, fotosensibilizzante. Utilizzato per l’abbronzatura: nella cosmesi l’essenza di bergamotto è componente di creme abbronzanti che però devono essere usate con cautela, soprattutto per coloro che hanno una pelle delicata. Fra le sue proprietà curative adatto anche per i geloni e anticolica.

Ritenuto, concordemente, un ibrido naturale fra il limone e l’arancio, presenta rami talvolta spinosi e un frutto giallo chiaro, a forma di pera. Il suo nome ha origini nobili: deriva dal turco “beg armudi”, letteralmente “pero del signore”, fece la sua comparsa attorno alla metà del ‘700 nel territorio di Reggio Calabria e si pensava, infatti, che sia frutto dell’incrocio tra arancio amaro e limetta. E’coltivato in Europa solo nelle regioni mediterranee più calde e in particolare nell’Itala meridionale, in Calabria.

Dalla buccia si estrae un olio essenziale che, come citato precedentemente, ha proprietà terapeutiche e aromatiche. Ottimo da mettere nei diffusori per ambienti. Quest’olio viene usato anche nell’industria profumiera, componente per acque di colonia, e quella dolciaria. Viene anche utilizzato per profumare molte tipologie di tè, anche se quest’ultimo impiego riscontra alcuni pareri controversi.

Bergamotto in cucina:

Come per il limone o altri agrumi, del bergamotto si butta via quasi nulla: buccia, succo, polpa e ovviamente essenza possono essere utilizzati. L’unica accortezza è che il sapore è piu amaro degli altri agrumi quindi si può edulcorare con succo di mela, o miele. La fragranza lo rende molto duttile tanto che il bergamotto si abbina al pesce, ma anche a carni particolarmente saporite e naturalmente ai dolci tradizionali. Il liquore al bergamotto, ottimo digestivo, è una vera chicca, una tipicità calabrese. Questo frutto si trova, per fortuna, sempre più spesso sia al mercato che nella grande distribuzione e quindi si può provare a farlo in casa, al posto del limoncello. Serviranno solo:

4 bergamotti

Zucchero 300 g

Alcool 1/2 l

Acqua 1/2

Non solo liquori, marmellate o farciture, con il bergamotto si possono creare anche golosi canditi per arricchire i panettoni, o rinfrescanti caramelle.



Enogastronomia è una rubrica a cadenza quindicinale a cura di Silvia Donnini