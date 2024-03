E’ accaduto in un locale in Belgio. Le immagini sono state registrate dalle telecamere interne. Una donna entra in una locale, non si accorge della botola nel pavimento aperta immediatamente dopo la porta di ingresso e vi cade dentro scomparendo Pochi secondi prima, la botola era stata lasciata incustodita dai dipendenti che stavano scaricando materiale.

Redazione Fatti & Avvenimenti www.facebook.com/fattieavvenimentisicilia/