Erdogan accusa Israele: “Si è macchiato di pesanti violazioni e potrebbe subirne le conseguenze”

“Israele si è macchiato di pesanti violazioni, se si comporta come un’organizzazione e non come uno Stato finisce per essere trattato come tale e subirne le conseguenze”

Questa l’accusa del presidente della Turchua, Recep Tayyip Erdogan, Erdogan, che ha aggiunto: “Israele si è macchiato di pesanti violazioni”. Il leader turco ha messo in guardia lo stato ebraico perché potrebbe ritrovarsi in una posizione difficile. “Se Israele si comporta non come uno Stato, ma come un’organizzazione deve essere consapevole che poi finisce per essere trattato come tale e subirne le conseguenze. Il bombardamento di Gaza rischia di mettere lo stato ebraico in una posizione in cui mai avrebbe voluto trovarsi”