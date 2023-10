Erdogan: “dichiareremo Israele criminale di guerra”. Tel Aviv irritata ritira i diplomatici dalla Turchia

Erdogan ha annunciato che la Turchia sta lavorando per dichiarare Israele “criminale di guerra” e si scaglia contro l’Occidente: “E’ il principale responsabile del massacro” a Gaza ad opera dell’esercito israeliano

L’annuncio del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, è arrivato durante il suo discorso tenuto davanti a centinaia di migliaia di persone che hanno partecipato a Istanbul a una massiccia manifestazione a favore dei palestinesi. “Israele, ti proclameremo criminale di guerra”, ha detto Erdogan. “Ci stiamo preparando e dichiareremo Israele al mondo come un criminale di guerra”, ha ribadito. Il presidente turco nel suo intervento ha anche accusato i Paesi occidentali di essere responsabili dei morti a Gaza, per non avere fermato gli attacchi di Israele. “L’Occidente è il principale responsabile del massacro” a Gaza ad opera dell’esercito israeliano, ha detto Erdogan parlando alle centinaia di migliaia di persone che hanno partecipato alla manifestazione in piazza a favore dei palestinesi a Istanbul.

Il ministro degli esteri israeliano Eli Cohen, come ritorsione alle parole di Erdogan, ha ordinato il rientro dei diplomatici israeliani dalla Turchia “alla luce delle dure dichiarazioni della Turchia” stessa sulla guerra a Gaza. Il richiamo – ha spiegato Cohen su X – è “per condurre una rivalutazione delle relazioni Israele-Turchia”. “Alla luce delle dure dichiarazioni della Turchia, ho ordinato il rientro dei rappresentanti diplomatici dalla Turchia per condurre una rivalutazione delle relazioni Israele-Turchia”ha scritto su X il ministro degli Esteri di Israele, Eli Cohen.