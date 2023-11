Erdogan: “Diecimila morti, qualcuno dovrà pagare il conto. Si sta mettendo a dura prova la nostra pazienza”

“ Diecimila morti, qualcuno dovrà pagare il conto, Israele sta mettendo a dura prova la nostra pazienza. E’ un crimine contro l’umanità che sta mettendo a dura prova la nostra pazienza”

. Lo ha detto questa mattina il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, tornato a parlare del conflitto in corso in Medio Oriente. “Una tragedia che si sta consumando dinanzi agli occhi del mondo. Un crimine contro l’umanità che sta mettendo a dura prova la nostra pazienza. Ci sono diecimila vittime, una violenza per cui qualcuno dovrà pagare il conto. I complici di questo massacro ne risponderanno prima dinanzi alla propria coscienza, poi dinanzi alla storia”, ha detto Erdogan oggi. Il presidente turco sarà in Germania la prossima settimana