Erdogan: “L’Occidente provoca la Russia e poi si preoccupa per i tagli del gas: avrebbe dovuto pensarci prima”

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, oggi in visita a Belgrado, si è scagliato contro l’occidente accusandolo di provocare la Russia che reagisce tagliando le forniture di gas: ma perché invece di preoccuparsi ora non ci pensava prima

“Abbiamo sempre portato avanti una politica equilibrata nei confronti dei due Paesi in guerra, ma non mi trovo d’accordo e al momento non vedo vincitori ma solo sconfitti”. Sono parole pesanti come macigni quelle del presidente turco Erdogan , chiaramente e volutamente sbilanciate a favore di Mosca.

“L’Occidente ha adottato una politica provocatoria nei confronti della Russia”, ha detto Erdogan senza mezze parole, ricordando l’equilibrio mantenuto dalla Turchia nella sua opera di mediazione ed ha aggiunto: “Abbiamo sempre portato avanti una politica equilibrata nei confronti dei due Paesi in guerra tra i Paesi occidentali e non c’è bisogno che faccia un elenco, l’approccio è stato ben diverso e non posso dire di essermi trovato d’accordo. La politica è stata quella della provocazione. Al momento non vedo vincitori, ma solo sconfitti”.

Poi l’affondo del presidente turco verso Eu e Nato:“La Russia non è un Paese che si può disdegnare, non mi ritengo il vincitore nella guerra tra Russia e Ucraina perché abbiamo agito per porre fine al conflitto e il conflitto non sembra essere vicino alla fine. Mi rivolgo a coloro che disdegnano la Russia. La Russia non è un Paese che si può disdegnare. Hanno tagliato i rifornimenti di gas e i prezzi in Europa sono aumentati. Ora tutti sono preoccupati, perché non ci hanno pensato prima”.

Poi la stoccata finale all’occidente definendo inefficaci le armi mandate all’Ucraina che a suo avviso sono “ferri vecchi” e impalpabili gli aiuti economici: “Non vale neanche la pena parlare degli aiuti economici. Tutti rivendicano di aver mandato soldi in Ucraina, ma questi soldi non si capisce che fine abbiano fatto”.