Russia annuncia un nuovo gasdotto verso la Cina: “Stop al dollaro, pagamento in rubli e yuan”

La compagnia energetica russa Rosneft, controllata dal governo, ha comunicato di aver raggiunto accordi con la Mongolia per costruire un secondo gasdotto – denominato Soyuz Vostok – che porterà il gas russo alla Cina.

Ne ha parlato oggi il presidente russo Vladimir Putin che oggi a Vladivostok ha incontrato il primo ministro della Mongolia, Luvsannamsrai Oyun-Erdene.

Il nuovo gasdotto, chiamato anche “Forza della Siberia 2” collegherà la Russia alla Cina attraverso la Mongolia e dovrebbe avere una capacità di esportazione di 50 miliardi di metri cubi all’anno, ossia 1,3 volte superiore a quella del già esistente Power of Siberia. I lavori inizieranno nel 2024 e dovrebbero terminare nel 2030.

Gazprom ha anche annunciato che la Cina d’ora in avanti salderà i suoi contratti per la fornitura di gas in rubli e yuan, invece che in dollari. Il Gas proverrà dai giacimenti di Yamal che attualmente alimentano i gasdotti che portano il gas verso occidente e verso l’Europa.