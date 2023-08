Erdogan sull’adesione della Svezia alla Nato prende tempo: “deciderà il parlamento turco”

“Sul via libera all’ingresso della Svezia nella Nato deciderà il nostro Parlamento”

Lo ha detto il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, parlando con i giornalisti durante il volo aereo con il quale è tornato in patria dalla sua visita in Ungheria, aggiungendo: “Non sappiamo per quanto tempo si discuterà di questo tema in Aula e nelle Commissioni, e quanto tempo ci vorrà”. Una dichiarazione che ricorda molto “Le faremo sapere”, il parlamento turco infatti dopo i fatti successi in Svezia, con il Corano preso a calci strappato e bruciato, potrebbe votare no, o tirarla per le “lunghissime”.

Ed a questo proposito, Erdogan – come riporta Anadolu – ha invitato la Svezia a “proteggere le strade di Stoccolma”, facendo riferimento proprio alle ultime manifestazioni dove si sono verificati attacchi al Corano.