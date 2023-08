Lavrov: “I Brics sono i pilastri di un nuovo ordine mondiale più giusto e policentrico”

“I BRICS (Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa) hanno avviato il processo di espansione per diventare uno dei pilastri di un nuovo ordine mondiale più giusto e policentrico

Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov in un articolo per Ubuntu Magazine del Sudafrica. “Stiamo costantemente lavorando per sviluppare l’interazione dei BRICS con i paesi che rappresentano la maggioranza mondiale. In particolare, una delle priorità della Presidenza sudafricana è il rafforzamento della cooperazione con i paesi africani. Condividiamo pienamente questo approccio”, ha affermato Lavrov .

“Il nostro gruppo ha molti paesi che la pensano allo stesso modo in tutto il mondo. I BRICS sono visti come una forza positiva che può rafforzare la solidarietà del Sud del mondo e dell’Est del mondo e diventare uno dei pilastri di un nuovo ordine mondiale più giusto e policentrico. I cinque i paesi sono pronti a rispondere a questa richiesta. Ecco perché abbiamo avviato il processo di espansione”, ha sottolineato il ministro degli Esteri russo.

“È simbolico che abbia acquisito un tale slancio nell’anno della Presidenza del Sudafrica, un paese che ha aderito ai BRICS a seguito di una decisione politica basata sul consenso. Sono convinto che il XV vertice sarà un’altra pietra miliare del partenariato strategico dei BRICS e determinerà le priorità chiave per i prossimi anni”, ha aggiunto.

“La Russia apprezza molto gli sforzi della Presidenza sudafricana, compreso il lavoro intensificato per migliorare l’intera costellazione dei meccanismi BRICS per approfondire il dialogo BRICS con altri paesi”, ha osservato il ministro.

Il vertice BRICS si terrà dal 22 al 24 agosto a Johannesburg sotto la presidenza del Sudafrica. Secondo il ministro delle relazioni internazionali e della cooperazione del paese, Naledi Pandor, i leader dei BRICS discuteranno al vertice la questione dell’espansione dell’organizzazione. Una fonte diplomatica in Sudafrica ha detto in precedenza alla TASS che la repubblica aveva invitato più di 60 paesi per discussioni come parte del prossimo vertice.

Rapporti precedenti affermavano che oltre 60 paesi hanno presentato domande formali per aderire al gruppo.